Энергетика
Газета.RuСтоимость нефти упала ниже $46 за баррель
Отмечается, что страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу на переговорах в Вене. Россия не согласилась на более существенное сокращение добычи. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Комментарии
Наука
Открыта электронная структура существующей в 126 измерениях молекулы
Фигурное катание
Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру в 31 год
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 148
Число жертв коронавируса в Италии достигло 148, за последний день увеличившись на 41, сообщил журналистам в четверг, 5 марта, комиссар Анджело Боррелли.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в инстаграме пост, в котором рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери и поблагодарила подписчиков за поддержку.
Игры
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Космос
НАСА ищет кандидатов в космонавты. Полет на Луну состоится в 2024 году
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).