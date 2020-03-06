Отмечается, что страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу на переговорах в Вене. Россия не согласилась на более существенное сокращение добычи. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.

Стоимость нефти упала ниже $46 за баррель

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