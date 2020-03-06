Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года. Так, фьючерсы на май марки Brent сейчас торгуются около $47,25 за баррель, те же бумаги на марку WTI стоят всего $44 за баррель нефти.

Цена на Brent упала ниже $48 за баррель

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