Энергетика
Вестник КавказаЦена на Brent упала ниже $48 за баррель
Падение цен на майские нефтяные фьючерсы продолжили сегодня падение на лондонской бирже ICE – на данный момент трейдеры продают их кризисном уровне июля 2017 года. Так, фьючерсы на май марки Brent сейчас торгуются около $47,25 за баррель, те же бумаги на марку WTI стоят всего $44 за баррель нефти.
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Цены везде одинаковые, состояние – нет: гид по покупке Ford Focus II
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Систему оплаты больничных листов и декретных отпусков изменят в России
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Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек
Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
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Российская певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой
Как сообщают СМИ, участница концерта Анастасия Вишневская в ходе выступления оступилась и упала со сцены - прямо в оркестровую яму.
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Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
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Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Общество
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В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
Политика
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Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Шоу-бизнес
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Вчера юристка снова сделала это — подала заявление на дважды бывшего мужа после того как «СтарХит» опубликовал видео, на котором она пребывает в неадекватном состоянии.
Общество
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Общество
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В России снижен возраст для выхода на негосударственную пенсию.
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Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Энергетика
ОПЕК рекомендует сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
«В связи с развитием ситуации на рынке нефти, главы делегаций провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока новых ограничений на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года», – отмечается в распространенном организацией коммюнике.
Авто
Новый Audi A3 появится в России до конца года
По словам российского представительства Audi, хэтчбек A3 Sportback нового поколения приедет в салоны дилеров компании в четвертом квартале 2020 года.
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
Происшествия
В Химках загорелось здание школы бокса
В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.