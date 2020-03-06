Энергетика

Газета.RuГазета.RuСтоимость нефти упала ниже $46 за баррель

Отмечается, что страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу на переговорах в Вене. Россия не согласилась на более существенное сокращение добычи. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.
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Цена на нефть марки WTI обвалилась на 10%

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Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

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ПРАЙМвчера в 14:53

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Коммерсантъвчера в 11:22

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РБКвчера в 12:00

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

REGNUMвчера в 15:51

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфаксвчера в 10:25
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Минобороны США может передать Украине половину нового транша военной помощи на $125 млн.
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Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
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Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

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В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ

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Коммерсантъ вчера в 22:35
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МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
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