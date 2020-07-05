Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.

с чего всё началось

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

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