Путешествия
Lenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
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с чего всё началось
Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.BFM.ru04 июля в 22:33
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
РИА Новости 04 июля в 23:51
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Lenta.ru вчера в 23:38
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет вчера в 01:33
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате жёсткой посадки частного вертолёта Ми-2 в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:49
Космос
Учёные до сих пор не могут дать объяснение таинственным космическим круглым радиоволнам
Технический прогресс позволяет заглядывать всё глубже в космическое пространство и находить там вещи, которым на нынешнем уровне знаний специалисты не могут дать описание, например, таинственным круглым радиоволнам.
Актуальные Новости 04 июля в 09:55
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена.
Discover24 вчера в 09:01
Энергетика
Власти отвергли идею отпустить цены на бензин
Профильные ведомства отвергли предложения НТС. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель НТС.
Ведомости вчера в 17:52
Авто
Якутские тюнеры из «Шикари» показали рендеры Toyota Land Cruiser Prado
"Обут" японский автомобиль во внедорожные покрышки. Вскоре якутские тюнеры из «Шикари» также представят городскую версию «Крузака».
HotGeo вчера в 01:52
Космос
NASA впервые повлияет на направление астероида
Исследователи отправят зонд на астероид в 2024 году, чтобы проследить его траекторию движения.
ToDay News Ufa вчера в 08:22
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж в Китае
Напомним, что компания Honda представила кроссовер Breeze осенью 2019 года.
Тарантас Ньюс 04 июля в 03:27
Спорт
Долг не оплачен: Сергей Шубенков может не получить нейтральный статус
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что Россия должна изменить свою спортивную культуру Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, вероятно, не сможет выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Толк вчера в 07:34
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
РБК вчера в 20:09
Здоровье
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
Общество
Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введенные для жителей региона в период эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:39
Гаджеты
Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s
ВладТайм вчера в 05:32
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг
В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru вчера в 21:37
Происшествия
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании
Как сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские проверяют информацию и устанавливают личность подозреваемого.
Говорит Москва вчера в 13:34
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал шесть «глупостей», которых стоит избегать водителям.
Автоновости дня вчера в 05:10
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 04 июля в 00:00
Общество
В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев
Запрет на посещение курортов и санаториев Оренбуржья продлен до 20 июля - это касается и знаменитых "Соленых озер".
Российская газета 04 июля в 12:12
Гаджеты
Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов
Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK вчера в 16:26