Коронавирус
Lenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.BFM.ruвчера в 22:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос из-за развода с кузбасским хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея потеряла голос из-за переживаний, связанных с разводом с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным.
Газета Кемерова 15:38
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Армия и оружие
В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада
5 июля телеканал Al Arabia передавал, что «зеленая зона» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания, в том числе, посольство США, подверглась ракетному обстрелу.
РБК 20:09
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Авто
Назвали новинки из Китая, которые появятся в России в 2020 году
Что новинки стоит ждать на рынке уже в начавшемся третьем квартале. В настоящее время, обе модели проходят этап сертификации.
Car.ru 08:42
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
ToDay News Ufa 14:26
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс 11:46
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Экономика
Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru 16:47
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
Общество
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Путин проведет в конце своего правления реформу по «восстановлению отечества» и сможет получить титул «Владимир-объединитель», заявил депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров 4 июля в интервью радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Общество
Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии
Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК 20:19
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28