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Lenta.ruLenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
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с чего всё началось

Двухнедельный отдых на юге России по цене московской квартиры

Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.
BFM.ruвчера в 22:33

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Стоимость элитного отдыха в Крыму сравнили с приобретением квартиры в Москве

Известия20:48

Стоимость поездки в Крым сравнили с ценой московской квартиры

News.ru15:09

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Рамблер12:42

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Piter.tv13:53

Насколько в этом году подорожали отели на юге России?

BFM.ru14:42

В Крыму нашли места, где отдых обойдётся в стоимость московской квартиры

Life.ru14:05

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Lenta.ru11:20
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за развода с кузбасским хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за переживаний, связанных с разводом с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным.
Газета Кемерова 15:38
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

5 июля телеканал Al Arabia передавал, что «зеленая зона» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания, в том числе, посольство США, подверглась ракетному обстрелу.
РБК 20:09
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
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Авто

Назвали новинки из Китая, которые появятся в России в 2020 году

Что новинки стоит ждать на рынке уже в начавшемся третьем квартале. В настоящее время, обе модели проходят этап сертификации.
Car.ru 08:42
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

ToDay News Ufa 14:26
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ вчера в 04:39
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс 11:46
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
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Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru 21:48
Экономика

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru 16:47
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Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
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Общество

Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
РИА Новости 17:09
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
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Общество

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
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Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Путин проведет в конце своего правления реформу по «восстановлению отечества» и сможет получить титул «Владимир-объединитель», заявил депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров 4 июля в интервью радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
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Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
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Общество

Доктор Рошаль призвал россиян не быть дураками, а его упрекнули в лицемерии

Бедному Рошалю приходится разрываться между профессиональным долгом и угодить власти, все последние недели уверяла, что коронавирус отступает, причем так удачно, что можно вести 90-летних ветеранов на парад и проводить голосование по поправкам в Конституцию.
Онлайн 812 17:56
2
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков добавил, что с помощью прав планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов, которая разрешена для ограниченного круга услуг: Денежных переводов без открытия банковского счета.
РБК 20:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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