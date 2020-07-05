Коронавирус
Lenta.ruСтоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Business FM со ссылкой на туроператоров.
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с чего всё началось
Больше всего не повезло тем, кто привык отдыхать с комфортом. Качественные отели Кубани и Крыма уже подняли цены в связи с ажиотажным спросом. По данным «Интерфакса», многие гостиницы в июле полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж.BFM.ruвчера в 22:33
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Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
Общество
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия 17:01
Футбол
Московский ПФК ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат» 0:4
Mockva.ru вчера в 15:26
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Экономика
Прожиточный минимум за I квартал 2020 года в Вологодской области не дотянул до уровня 2019 года
Напомним, что размер прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года в Вологодской области был установлен региональным правительством в размере 11 391 рублей и поставил абсолютный рекорд.
Wobla.Ru вчера в 07:19
Автоспорт
Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии
ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Происшествия
Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции
В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми.
РБК 20:32
Общество
Сахалинцы и курильчане не могут купить алкоголь 8 июля
Розничную продажу алкоголя запретили на всей территории Сахалинской области 8 июля, в День семьи, любви и верности.
АСТВ 20:04
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Технологии
Голландия, Франция и другие страны, которые пересняли сериал Scam
Проблемы норвежских старшеклассников были заменены на проблемы немецких, а создатели сериала считают, что это поможет людям с любой страны ближе понять культуру и обычаи других стран.
SM News 04:15
Футбол
«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прибыл в Казахстан. Об этом сообщается в твиттере его нового клуба — «Кайрата».
Sport24.ru 20:02
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Армия и оружие
Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу
На горловском направлении боевики 35 бригады под командованием военного преступника Паласа выпустили 39 мин из 120-мм и 22 мины 82-мм минометов по пос. шахты им. Гагарина.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Политика
Лондон готовится ввести антироссийские санкции по делу Магнитского
Лондон, 6 июля 2020, 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
REGNUM 20:37
Культура
Ксения Собчак сыграла правительницу России
Ксения Собчак исполнила роль правительницы России в ютьюб-сериале Максима Диденко.
Inc-news.ru 03 июля в 04:47
Общество
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Общество
Германия приняла закон об отказе от угля к 2038 году
Германия приняла закон об отказе от бурого и каменного угля к 2038 году. Документ одобрил бундестаг, а затем - бундесрат.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Футбол
Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
RT на русском вчера в 16:30