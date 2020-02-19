Экономика

ПРАЙМПРАЙМСтоимость палладия обновила очередной исторический рекорд

Цена на палладий продолжает рост, теперь котировки металла приблизились к 2,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.42 мск стоимость тройской унции палладия увеличивается на 2,2%, до 2578,1 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 2591 доллар.
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Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

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Lenta.ruвчера в 05:54

Цена палладия поднимается на 7%, достигнув нового рекорда в $2,8 тыс

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Цена палладия обновила рекорд

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Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

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Цена палладия взлетела до новых рекордных значений около $2850 за унцию

Profinance.ruвчера в 04:49
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У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
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Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
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Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой

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Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 00:17
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Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
Neva.Today вчера в 01:06
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Мэр города Артем в Приморье подал в отставку после критики жителей

Мэр города Артем в Приморье Александр Авдеев подал в отставку после критики жителей.
ТАСС вчера в 22:18
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Гаджеты

Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера

Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
3DNews вчера в 02:17
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ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
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Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Известия вчера в 16:01
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Солист Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

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Шоу-бизнес

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Кончаловский почти не делится с поклонниками секретами идиллии с женой, но иногда может рассказать определенные моменты, на которых держится их крепкий брак.
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Беглянка из больницы Боткина пожаловалась на то, что Роспотребнадзор запретил врачам выписать ее из карантина

Беглянка из больницы Боткина, которую посадили на карантин по коронавирусу по решению суда, пожаловалась в своем Instagram на то, что ее не торопятся выписывать.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:26
Авто

Lada Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК вчера в 15:04
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Культура

Канделаки показала пять самых дорогих картин уральского олигарха

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки показала пять самых дорогих картин хозяина футбольного клуба «Монако» и бывшего акционера «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.
URA.Ru вчера в 00:18
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru 18 февраля в 09:44
Политика

Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий Украины.
Мой Брянск вчера в 04:40
Общество

Производители электроники попросили преференций при госзакупках

Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:31
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Газета.Ru вчера в 22:23
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«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» в первой игре 1\8 финала первого по значимости европейского турнира.
Vprognoze.ru вчера в 21:33
Спорт

Маршрут четвертой гонки «Скитура» изменен из-за сильного ветра

Маршрут четвертого этапа многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира, изменен из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
РИА Новости вчера в 09:24
Экономика

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину.
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Фигурное катание

Алина Загитова покорила сердце швейцарского певца Бастиана Бейкера

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, недавно выступившая на одном из ледовых шоу в Швейцарии, покорила сердце местного певца Бастиана Бейкера, который аккомпанировал ей во время выступления.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
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