Экономика
ПРАЙМСтоимость палладия обновила очередной исторический рекорд
Цена на палладий продолжает рост, теперь котировки металла приблизились к 2,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.42 мск стоимость тройской унции палладия увеличивается на 2,2%, до 2578,1 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 2591 доллар.
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Происшествия
У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Музыка
Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии
Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
Политика
Мэр города Артем в Приморье подал в отставку после критики жителей
Мэр города Артем в Приморье Александр Авдеев подал в отставку после критики жителей.
Происшествия
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Гаджеты
Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера
Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
Транспорт
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Экономика
Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Музыка
Солист Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал секрет счастливого брака с Высоцкой
Кончаловский почти не делится с поклонниками секретами идиллии с женой, но иногда может рассказать определенные моменты, на которых держится их крепкий брак.
Здоровье
Беглянка из больницы Боткина пожаловалась на то, что Роспотребнадзор запретил врачам выписать ее из карантина
Беглянка из больницы Боткина, которую посадили на карантин по коронавирусу по решению суда, пожаловалась в своем Instagram на то, что ее не торопятся выписывать.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Культура
Канделаки показала пять самых дорогих картин уральского олигарха
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки показала пять самых дорогих картин хозяина футбольного клуба «Монако» и бывшего акционера «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Политика
Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий
Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий Украины.
Общество
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» в первой игре 1\8 финала первого по значимости европейского турнира.
Спорт
Маршрут четвертой гонки «Скитура» изменен из-за сильного ветра
Маршрут четвертого этапа многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира, изменен из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Экономика
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину.
Фигурное катание
Алина Загитова покорила сердце швейцарского певца Бастиана Бейкера
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, недавно выступившая на одном из ледовых шоу в Швейцарии, покорила сердце местного певца Бастиана Бейкера, который аккомпанировал ей во время выступления.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.