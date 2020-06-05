Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.

с чего всё началось

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.

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