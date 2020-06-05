Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСтоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.
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с чего всё началось

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
РБК13:21

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Найдена единственная востребованная услуга в апреле

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Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

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Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

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Росстат измерил, насколько сфера услуг пострадала из-за коронавируса. Меньше всех досталось прокатчикам

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Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Российская газета13:34

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

РБК13:21

Росстат назвал единственную востребованную услугу в апреле

Forbes12:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

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Армия и оружие

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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
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В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Новый трейлер The Last of Us Part 2 знакомит с опасностями мира игры

The Last of Us Part 2 выйдет 19 июня, эксклюзивно на PS4.
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Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Улицу в Вашингтоне переименовали в честь погибших афроамериканцев

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Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
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Собянин назвал примерные сроки окончания масочного режима

С первого дня лета в Москве ужесточился масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.
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В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Electronic Arts выпустила в Steam игры и устроила распродажу

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В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
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Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
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Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии

В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.
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