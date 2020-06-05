Коронавирус
Российская газетаСтоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.
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с чего всё началось
Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.РБК13:21
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
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Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
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The Last of Us Part 2 выйдет 19 июня, эксклюзивно на PS4.
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Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
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