Коронавирус
Российская газетаСтоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.РБК13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске
Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
Взгляд.ру 07:40
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Футбол
Игало: «Не стану мириться с расизмом, как и одобрять беспорядки»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало, права на которого принадлежат "Шанхай Шэньхуа", рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в Китае, а также поделился мнением о ситуации с протестами и беспорядками в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.
Soccer.ru 20:09
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 16:10
Армия и оружие
На Украине ввели натовские воинские звания
Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, предусматривающие приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
Русская Планета 06:14
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Общество
Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
Происшествия
Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки
Несколько сотен человек в пятницу устроили акцию протеста против полицейского произвола у посольства США в столице Мексики.
ТАСС 18:12
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей в мае на российском рынке.
Car.ru 00:25
Кино
Скончался артист Михаил Кокшенов
Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов.
Театрал 10:52
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Единоборства
Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Волкова и Кёртиса Блейдса.
Чемпионат 07:05
Происшествия
В Приангарье загорелась нефтяная скважина
По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
Хоккей
Сорокин может подписать контракт с ЦСКА, Капризов уедет в НХЛ
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб готов подписать новый контракт с голкипером Ильей Сорокиным.
Нева Спорт вчера в 04:03
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Футбол
Судья в Латвии удалил чернокожего игрока, показав средний палец
Слово и Дело 07:51
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Спорт
Австралийская гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой
Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
Discover24 12:33
Здоровье
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.
Комсомольская правда 11:44
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02