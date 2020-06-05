Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.

с чего всё началось

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,3K

Общество Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске. 25

Футбол Игало: «Не стану мириться с расизмом, как и одобрять беспорядки» Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало, права на которого принадлежат "Шанхай Шэньхуа", рассказал, как столкнулся с проявлением расизма в Китае, а также поделился мнением о ситуации с протестами и беспорядками в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате неправомерных действий полиции.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 398

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 31

Армия и оружие На Украине ввели натовские воинские звания Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, предусматривающие приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО. 16

Религия Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан. 21

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 131

Общество Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. 3

Общество Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами. 2

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 1,1K

Общество Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам. 509

Происшествия Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки Несколько сотен человек в пятницу устроили акцию протеста против полицейского произвола у посольства США в столице Мексики.

Экономика Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. 10

Кино Скончался артист Михаил Кокшенов Сегодня, 5 июня, на 84-м году жизни умер народный артист Михаил Кокшенов. 1,4K

Единоборства Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Волкова и Кёртиса Блейдса.

Происшествия В Приангарье загорелась нефтяная скважина По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор. 67

Хоккей Сорокин может подписать контракт с ЦСКА, Капризов уедет в НХЛ Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб готов подписать новый контракт с голкипером Ильей Сорокиным.

Здоровье Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.