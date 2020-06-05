Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСтоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.
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с чего всё началось

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
РБКвчера в 13:21

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Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

Реальное времявчера в 13:49

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

Интерфаксвчера в 14:20

Росстат измерил, насколько сфера услуг пострадала из-за коронавируса. Меньше всех досталось прокатчикам

Фонтанка.Рувчера в 13:51

Найдена единственная востребованная услуга в апреле

Lenta.ruвчера в 15:46

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Российская газетавчера в 13:34

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

РБКвчера в 13:21

Росстат назвал единственную востребованную услугу в апреле

Forbesвчера в 12:00
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM вчера в 07:42
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета вчера в 18:53
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Политика

МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:20
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Общество

Роструд: В июне россиян ждут две коротких недели

В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
Хакасия-Информ 04 июня в 04:41
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Волейбол

Диагональный сборной России Полетаев стал игроком «Зенита»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:13
Кино

Умер советский актер Михаил Кокшенов

Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 06:51
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
РБК вчера в 23:21
Космос

День в календаре. 3 июня

Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда 03 июня в 01:29
Общество

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости вчера в 16:27
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Здоровье

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском вчера в 14:04
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Политика

Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал слова действующего главы государства Дональда Трампа, что погибший в результате действий полиции Джордж Флойд порадовался бы результатам американской экономики и росту занятости среди афроамериканцев.
РИА Новости вчера в 23:24
Армия и оружие

Минобороны развертывает полевой госпиталь в Чите

Вести.Ru вчера в 23:31
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,2K
Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс 04 июня в 02:59
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
1,6K
Общество

Китай готовит против доллара и биткоина финансовое оружие

Аналитики США пришли к выводу, что Китай разрабатывает технологию, способную стать большой проблемой для американского доллара и настоящей убийцей для биткойна.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Кино

Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза

Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor 04 июня в 10:57
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Авто

ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8

«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru вчера в 14:04
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
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Общество

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия вчера в 19:14
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Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы

Следователи предъявили обвинение 25-летнему жителю Красноярского края в убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости вчера в 13:16
Энергетика

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Котировки нефти растут, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ вот-вот договорятся продлить ограничения по добыче.
Интерфакс 03 июня в 01:48
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Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 04 июня в 09:39
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