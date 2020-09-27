В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Быстрее всего теряют в цене компактные кроссоверы (Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai), а также автомобили классов C (Hyundai Elantra, KIA Ceed) и D (Toyota Camry, KIA Optima).
"Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.