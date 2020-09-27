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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды.В источнике
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Коммерсантъ

Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

Коммерсантъ17:55
Дон-ТР

Подсолнечник урожая-2020: как на Дону готовят масло на экспорт?

Дон-ТРвчера в 15:27
Зерно Он-Лайн

Семечка готовится к развороту

Зерно Он-Лайн25 сентября в 02:15
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Пушков прокомментировал ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Российская газета00:04
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Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

"Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости23:32
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Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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