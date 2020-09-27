Кто живет в Ерофее Павловиче? Угадайте, как называют жителей разных городов России

Однажды мы предлагали вам угадать, уместно ли назвать жительницу Воронежа воронкой и кто живет в городе Дно, но населенных пунктов в России слишком много, чтобы мы обходили их стороной.