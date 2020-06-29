Общество
РБКСтоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таком образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза.
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с чего всё началось
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новости18:02
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Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и в перспективе до 2035 года.
Zabnews.ru 11:00
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Общество
В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
REGNUM 21:21
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Политика
Лукашенко заявил, что США «теряют позиции» перед Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай и США ведут борьбу за передел мира. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Газета.Ru 20:09
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Армия и оружие
WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США
Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.
РИА Новости 21:45
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 25 июня в 22:32
Общество
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений
В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Игры
Видео: обзор игрового процесса симулятора хирурга Surgeon Simulator 2
Студия Bossa представила трейлер игрового процесса медицинского симулятора Surgeon Simulator 2. В нём разработчик рассказал о командном хирургическом процессе с соответствующим юмором, о творческом режиме Bossa Labs и о большом выборе инструментов.
3DNews 14:10
Общество
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путём отказа от рекламы
Как писал NEWS.ru, PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети.
News.ru 14:59
Политика
В Сети высмеяли Украинскую книгу о конституции за упоминание шумеров
Пользователи Интернета высмеяли обнародованную Офисом президента Украины книгу "Простая конституция" за сомнительную фразу про шумеров.
Московский Комсомолец 19:53
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
Автоспорт
Берни Экклстоун: Я не расист и всегда хорошо относился к темнокожим
Autosport.com.ru 04:30
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru 21:15
Энергетика
Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве
Американская компания-добытчик сланцевой нефти Chesapeake подала заявление о банкротстве и попросила о защите для реструктуризации долга.
RT на русском 19:31
Общество
Массовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:27
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Авто
Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары
На первом этапе грекам обещают субсидии на общую сумму в 100 миллионов евро, которые, по расчетам правительства, смогут удешевить покупку 14 тысяч единиц электрокаров на 25%.
Picsnews.net вчера в 10:25
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02