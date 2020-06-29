Общество
РБКСтоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таким образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза.
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с чего всё началось
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новостивчера в 18:02
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
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Происшествия
В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки
Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
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Сестры Хачатурян ознакомились с материалами дела
ТАСС вчера в 23:22
Здоровье
В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры
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Коммерсантъ вчера в 22:13
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес
Чемпионка Европы по гимнастике восхитила фанатов фотографией с пляжа
Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа.
Lenta.ru 01:00
Интернет
Microsoft и Google инвестируют в развитие цифровых технологий Польши
Технологические гиганты Google и Microsoft в ближайшие годы инвестируют 3 миллиарда долларов в Польшу, заявил глава Польского фонда развития (ПФР) Павел Борис 24 июня в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна 25 июня в 17:33
Гаджеты
Новый конкурент Apple AirPods выходит уже сегодня
Полностью беспроводные наушники Oppo Enco W11 поступят в продажу в Индии 29 июня, то есть уже сегодня.
iXBT.com 01:49
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Наука
Американские ученые обнаружили у коронавируса «зловещие щупальца»
Как рассказал газете профессор Неван Кроган, стоящий во главе исследований, у клеток нового типа коронавируса существуют длинные "зловещие" нити, которые протыкают оболочки здоровых клеток и начинают ими управлять.
Новые Известия вчера в 04:01
Политика
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Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Интернет
В Google Meet появится поддержка новых функций
Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.
3DNews вчера в 06:38
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В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
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Общество
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Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Космос
Как выглядит закат на Марсе, Уране и других планетах — необычное видео
Другая анимация показывает изменение цвета в атмосферах более схематично. Белая точка на видео означает местоположение Солнца.
Sputnik Кыргызстан 26 июня в 22:32
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Evo-rus.com вчера в 09:02
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Здоровье
Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии
Газета.Ru вчера в 22:31
Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Москва, 29 июня 2020, 09:10 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет финансирование по всей системе национальных проектов в России может значительно сократиться.
REGNUM 02:10
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28