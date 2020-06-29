Общество
РБКСтоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таким образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза.
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с чего всё началось
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новостивчера в 18:02
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Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
URA.Ru вчера в 09:10
Происшествия
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В среднем по стране сумма возрастет на 4%. С 1 июля начнут расти цены на табак, обувь и лекарственные препараты в связи вводом электронной маркировки этих товаров.
ToDay News Ufa 00:02
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
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Футбол
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Rostov gazeta 03:49
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа 02:30
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Здоровье
Эндокринолог ожидает роста числа диабетиков в России после пандемии
Москва, 29 июня 2020, 10:44 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать рост количества больных диабетом в России.
REGNUM 03:44
Спорт
Чернокожий игрок в американский футбол исключен из клуба за гомофобию
Ранее футболист высказался в Twitter о негативном отношении к ЛГБТ сообществу.
CT news 02:47
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано ещё 214 случаев коронавируса
В Свердловской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 214 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:25
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Общество
Минтруд: пенсии в России получают более 40 млн человек
Москва, 29 июня 2020, 11:27 — REGNUM Получателями пенсий в России являются 42 млн человек.
REGNUM 04:27
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Здоровье
В больницах Челябинска ввели обязательный тест на коронавирус
Всего в столице Южного Урала заболели коронавирусом 2 753 человека. Горлова подчеркнула, что почти половина из них вылечились.
Уралинформбюро 04:17
Общество
Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом
Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
RT на русском 04:06
Происшествия
Российский топ-менеджер попался на взятке сотруднику ФСБ
Топ-менеджера задержали на месте преступления. Ранее сообщалось, что на взятке сотруднику ФСБ в Уфе попался китайский бизнесмен.
Lenta.ru 03:52
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29