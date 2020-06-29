Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

с чего всё началось

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. Таким образом, «Ангара» оказалась дороже «Протона» в три раза.

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

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