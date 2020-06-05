Энергетика
КоммерсантъСтоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals уверенно преодолели рубеж $42 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
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Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
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В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций
Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.
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