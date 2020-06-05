Энергетика
КоммерсантъСтоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals уверенно преодолели рубеж $42 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.ТАСС05:00
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Экономика
Набиуллина: запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России
Запрет на оспаривание сделок не улучшит инвестиционный климат в России, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признать недействительной сделку по приобретению 100% "АГД Даймондс" "Открытие холдингом" у компании "Лукойл" за $1,45 млрд.
ТАСС 10:07
Финансы
В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
«За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — сказано в документе.
RT на русском 13:11
Общество
Правительство Пекина раздаст жителям 1,7 млн долларов на шопинг
Жители Пекина получат от правительства города 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиона долларов) в виде ваучеров на шопинг, походы в ресторан, туризм, образование и спорт, сообщило агентство Bloomberg.
Компания 12:25
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
США анонсировали новые санкции против «Северного потока -2»
Деловое.ТВ вчера в 01:53
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
Общество
Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест
Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Здоровье
От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка
Цензуры.Нет 08:51
Общество
Путину доложили о локализации ЧП в Норильске
Lenta.ru 07:35
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом
Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал, что у него был обнаружен коронавирус, от которого он уже излечился.
Аргументы и Факты вчера в 18:23
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Экономика
Росстат: В мае цены выросли на 0,3%
Индекс потребительских цен в России в мае составил 100,3%, сообщает пресс-служба Росстата.
Российская газета 12:00
Политика
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что после распространения коронавируса "иначе смотрит" на торговую сделку с Китаем.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков поздравил сына с днем рождения
Младшему наследнику певца исполнилось 5 лет У известного певца Владимира Преснякова двое детей: 29-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте и Артемий — от брака с нынешней женой, певицей Натальей Подольской.
WomanHit.ru 11:41
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Футбол
«Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
Metaratings 12:28
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
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Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Гаджеты
Motorola готовит к выпуску новые смартфоны Moto G Fast и Moto E
Компания Motorola готовит к выпуску сразу две новинки: смартфоны Moto G Fast и Moto E. Цена на девайсы американской компании составит $200 и $150 соответственно.
Дни24 11:19
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России
Москва, 5 июня 2020, 18:41 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось переломить, пик заболеваемости в стране пройден.
REGNUM 11:41
Общество
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58