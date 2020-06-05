Мировые цены на нефть поднимаются на новостях о проведении встречи ОПЕК+. Фьючерсы на смесь Brent торгуются выше$ 41 за баррель, за бочку WTI дают больше $38.

Цена на нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

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