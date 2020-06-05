Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals уверенно преодолели рубеж $42 за баррель.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.
ТАСС05:00

Подробнее о событии

Цена нефти Brent на бирже в Лондоне превысила $42 впервые с 6 марта

ТАСС08:42

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъ09:27

Экономист прокомментировал рост цен на нефть марки Brent

RT на русском06:29

Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца

News.ru09:39

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Известия05:04

Цена нефти Brent превысила $42 в ожидании встречи ОПЕК+

РБК08:48

Цены на нефть подскочили

Lenta.ru01:43
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Paparazzi.ru 08:14
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Здоровье

Лекарство от пищевых расстройств подошло для лечения коронавируса

Недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин» может быть эффективно для лечения коронавируса.
Русская Планета 08:11
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Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Армия и оружие

Два судна для достройки СП-2 взяли под охрану ВМФ РФ

ВМФ РФ взяли корабли под охрану, так как прокладка газопровода - крайне важная для страны цель.
Слово и Дело 07:54
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
РБК 07:47
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 09:25
20
Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Игры

В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями

Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Общество

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

ФАН 06:32
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Шоу-бизнес

Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной

Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Происшествия

В Челнах дядя дважды изнасиловал племянницу-инвалида

В 2018 году в Челнах родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу, являющуюся инвалидом.
АиФ Казань 07:10
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Политика

Лукашенко отметил улучшение отношений с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска с Евросоюзом становятся более прагматичными, равноправными и продуктивными, а с НАТО - все более доверительными.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
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Происшествия

На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

Известия вчера в 12:38
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Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
187
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

Взгляд.ру вчера в 14:10
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Армия и оружие

NI: Пентагону стоит опасаться российского дрона «Охотник»

Как пишет автор статьи, российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в Соединенных Штатах.
Политическая Экспертиза 06:01
Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
170
Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
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