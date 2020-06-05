Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСтоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

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Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals уверенно преодолели рубеж $42 за баррель.
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Минэкономразвития опубликовало среднюю цену нефти Urals в мае

Profinance.ru06:27

Стоимость нефти Urals превысила 42 доллара за баррель

Московский Комсомолецвчера в 13:24

Нефть Brent торгуется по цене $41,96. А российская Urals — $41,41

ИА Клерк.Рувчера в 10:29

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъвчера в 09:27
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
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Здоровье

В Казахстане обнаружили 687 бессимптомных носителей COVID-19

В Казахстане в период с 3 по 5 июня было выявлено 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
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Общество

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество

Роскачество обнаружило в сервелате следы антибиотиков

Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Моя Москва.онлайн 04:02
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
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Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры

Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
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Авто

Новый Renault Logan снова появился на тестах

Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:00
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Общество

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Музыка

«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну

Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости вчера в 13:16
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В Югре от коронавируса умерли еще два человека

ИА СИА-Пресс 04:02
Политика

Лукашенко рассказал о пяти пандемиях в Белоруссии

Помимо пандемии коронавируса, в Белоруссии существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

Арендованный Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле

Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.
ПРАЙМ вчера в 13:42
Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Космос

В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»

В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Авто

Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг

Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.
Российская газета 03 июня в 07:00
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