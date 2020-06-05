Энергетика
КоммерсантъСтоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. На спот-рынке котировки российской Urals уверенно преодолели рубеж $42 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Здоровье
В Казахстане обнаружили 687 бессимптомных носителей COVID-19
В Казахстане в период с 3 по 5 июня было выявлено 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
Профиль 05:34
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Политика
Чехия высылает двух российских дипломатов
Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
Общество
«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество
Роскачество обнаружило в сервелате следы антибиотиков
Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Моя Москва.онлайн 04:02
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 04 июня в 13:31
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры
Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Общество
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Ожидается, что новый Dacia Logan дебютирует вместе с соплатформенным хэтчбеком Sandero на Парижском автосалоне осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:00
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Музыка
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16
Здоровье
В Югре от коронавируса умерли еще два человека
ИА СИА-Пресс 04:02
Политика
Лукашенко рассказал о пяти пандемиях в Белоруссии
Помимо пандемии коронавируса, в Белоруссии существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия.
Lenta.ru 06:04
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Арендованный Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле
Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.
ПРАЙМ вчера в 13:42
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
Актуальные Новости 06:36
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Авто
Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг
Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.
Российская газета 03 июня в 07:00