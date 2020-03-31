Коронавирус
Право.руРоссийская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Скидка на Urals относительно Argus North Sea Dated (его котировка рассчитывается на основе пяти сортов нефти, включая эталлонную марку Brent) осталась прежней: $4,75/барр. – это максимальный дисконт с июня 2008-го. Нефтяные цены начали снижаться в январе этого года из-за эпидемии коронавируса.
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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет
Эхо Москвы31 марта в 17:04
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