Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals. Министр энергетики Александр Новак ежедневно общается с президентом по вопросам нефти.
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Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу снизилась на $2,25 за баррель до $10,54 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media
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