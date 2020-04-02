с чего всё началось

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals. Министр энергетики Александр Новак ежедневно общается с президентом по вопросам нефти.

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Политика Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает» В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Константин Богомолов показал провокационное видео с Ксенией Собчак Ролик вышел красивым и даже несколько провокационным: Ксения позирует на пляже в свободном платье, которое развевается на ветру и то и дело норовит оголить грудь телеведущей.

Общество Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Биатлон Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Наука Биологам удалось восстановить «часы сегментации» Исследователи с Японии смогли более подробно описать «часы сегментации» тела эмбриона с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.