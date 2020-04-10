Энергетика
Life.ruСтоимость российской нефти Urals превысила $20 за баррель
Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу выросла снова и превысила 20 долларов за баррель, сообщает агентство Argus.
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Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии
В Ангарске в исправительной колонии № 15 (Иркутская область) из-за бунта заключенных в одном из зданий возник пожар.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Общество
Жителям Саратовской области запретили посещать кладбища
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина
Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
Общество
Малому бизнесу Коми разрешат возобновить работу
С одной стороны идет прирост пациентов с COVID, с другой, надо снижать жесткость мер по плану повышенной готовности.
Авто
Haval заменит рамный внедорожник Hover
Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Здоровье
Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию
Мазки были сданы, поэтому на самоизоляцию я не уходила. Со мной были дети, они тоже здоровы, слава Богу, — отметила Эльза Сыртланова.
Футбол
Кокорину придется вернуть «Сочи» часть денег из-за сокращения зарплат
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что нападающий Александр Кокорин, как и остальные футболисты, согласился на сокращение зарплаты.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Общество
Владимир Путин уволил главу следственного департамента МВД
Фото: скриншот документа Согласно документу, генерал полковник-юстиции, заместитель министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов освобождён от должности.
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Общество
Минпросвещения разрешило школам завершить учебный год досрочно
Результаты нынешнего учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Космос
С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16
Сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск пилотируемого корабля Союз-МС16.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Экономика
ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей
Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.