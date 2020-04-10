Энергетика

Life.ruLife.ruСтоимость российской нефти Urals превысила $20 за баррель

Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу выросла снова и превысила 20 долларов за баррель, сообщает агентство Argus.
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Стоимость российской нефти Urals превысила $20 за баррель

Life.ru08:12

Цена на российскую нефть Urals превысила $20 за баррель

Rambler News Service08:22

Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель

Комсомольская правда08:17

Цена российской нефти Urals превысила $20 за баррель

Московский Комсомолец08:22

Цена нефти Urals с поставкой в Европу превысила $20 за баррель

РЕН ТВ07:28

Стоимость российской нефти взлетела в два раза в ожидании сделки ОПЕК+

News.ru06:27

Цена на Urals с 1 апреля выросла в два раза в ожидании сделки ОПЕК+

ТАСС06:05
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Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

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Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
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С одной стороны идет прирост пациентов с COVID, с другой, надо снижать жесткость мер по плану повышенной готовности.
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Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, почему не ушла на самоизоляцию

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Кокорину придется вернуть «Сочи» часть денег из-за сокращения зарплат

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От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Результаты нынешнего учебного года будут подведены по итогам завершенных четвертей.
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С Байконура на МКС стартовал Союз-МС16

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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

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Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
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