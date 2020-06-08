Энергетика
РБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новости13:00
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REGNUM 02:15
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Препараты которые предназначены для лечения гипертонии способны увеличить продолжительность жизни человека.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
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Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
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«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
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