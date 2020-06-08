Энергетика
РБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новости13:00
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Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
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«Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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BFM.ru 13:20
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Сергей Степашин: Будем играть в Краснодаре без зрителей - для «Динамо» это плюс
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Комсомольская правда 08:06
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RT на русском 10:35
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Политика
Эрдоган обсудил с Трампом беспорядки в США
Эрдоган высказал мнение, что к беспорядкам в США также якобы причастна Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.
REGNUM 15:12
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ВОЗ призывает Россию готовиться к росту заражений коронавирусом
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BFM.ru 15:12
Культура
Открылся первый виртуальный рынок российского контента
Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира.
Кинобизнес сегодня 03:32
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РБК 14:26
Футбол
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Metaratings 05:50
Авто
INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.
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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство.
Газета.Ru 09:46
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В Ливии заговорили о планах России создать две военные базы
Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия планирует построить две военные базы на территории страны.
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Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
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Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее
Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин гораздо умнее.
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Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.
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Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
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