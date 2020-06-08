Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

с чего всё началось

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 1,1K

Общество Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин. 14

Политика Захарова получила новый дипломатический ранг Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. 1,1K

Здоровье Иван Белозерцев о пензенцах: Гуляют, масок нет, а постановление есть «Может, это связано в том числе и с тем, что в условиях сегодняшнего времени - большой информационной работы - люди, которые заболевают (у которых ОРВИ - и они в прошлом году оставались дома, лечились в домашних условиях), сейчас они боятся и правильно делают, обращаются в лечебные учреждения, а те перестраховываются», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 15

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,6K

Политика Эрдоган обсудил с Трампом беспорядки в США Эрдоган высказал мнение, что к беспорядкам в США также якобы причастна Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией. 1

Культура Открылся первый виртуальный рынок российского контента Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира. 2

Футбол Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

Авто INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.

Происшествия Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство. 44

Авто Российскую Kia Optima оснастят новым мотором Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации. 29

Общество Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что наиболее уязвимы к последствиям пандемии самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели. 59