Энергетика

РБКРБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.
РИА Новостивчера в 13:00

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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения?

REGNUM01:10

Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Коммерсантъвчера в 13:51

Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Lenta.ruвчера в 13:57

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения бюджета России

Телеканал 360°вчера в 13:56

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

РБКвчера в 17:00

Цена российской нефти Urals превысила заложенную в бюджете

Forbesвчера в 13:25

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известиявчера в 12:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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Происшествия

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова после ДТП с его участием, произошедшего на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:25
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Pravda.Ru 03:16
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Происшествия

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Газета.Ru вчера в 15:11
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
60
Шоу-бизнес

Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении

Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
5
Кино

Артистка Инна Королева покинула телесериал «Сваты»

Как сообщают СМИ, отечественная актриса Инна Королева, снимавшаяся в популярном сериале "Сваты", покинула проект.
OAnews вчера в 10:11
31
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

REGNUM 05:15
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Происшествия

Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске

Российская газета 04:45
12
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 06:50
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Происшествия

Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским

Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
Говорит Москва 05:51
Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
36
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 07 июня в 01:29
459
Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
Происшествия

Моряки в Керчи заразились коронавирусом

Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
3
Авто

Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
59
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,5K
Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
3,6K
Экономика

ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14%

В мае банк зафиксировал заметный рост спроса населения на кредиты наличными.
ТАСС 02:35
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
12
Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
147
Общество

Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в Москве.
RT на русском 05:35
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
5
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
5K
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
40
Общество

NBER: экономика США вступила в рецессию в феврале 2020 года

Согласно информации Минторга США, в первом квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении.
Слово и Дело 05:21
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