Энергетика
РБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.РИА Новостивчера в 13:00
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