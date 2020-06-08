МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

с чего всё началось

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

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