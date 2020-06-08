Энергетика

РБКРБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.
РИА Новостивчера в 13:00

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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения?

REGNUM01:10

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

РБКвчера в 17:00

Цена российской нефти Urals превысила заложенную в бюджете

Forbesвчера в 13:25

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения бюджета России

Телеканал 360°вчера в 13:56

Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Коммерсантъвчера в 13:51

Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Lenta.ruвчера в 13:57

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известиявчера в 12:07
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Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП

Газета.Ru 04:19
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Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости вчера в 12:56
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 04:07
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Происшествия

Моряки в Керчи заразились коронавирусом

Три случая коронавируса зафиксировали у моряков судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте города Керчи.
Вести Крым 03:49
1
Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
56
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения двухлетней девочки в поселке Лемзер Пермского края, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
РИА Новости 02:37
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Футбол

Красноярский «Енисей» возглавит Александр Тарханов

Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал Александр Тарханов.
Inc-news.ru 06 июня в 09:41
Шоу-бизнес

Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении

Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
4
Политика

В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
305
Общество

В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся

Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - это самый низкий показатель с 16 апреля.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
17
Экономика

Армения отказалась от кредита России на ремонт АЭС

Власти Армении отказалась от кредита России на ремонт «Мецаморской» атомной электростанции, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Сурен Папикян 8 июня во время парламентских слушаний о выполнении проекта госбюджета 2019 года.
ИА Красная Весна вчера в 16:21
8
Общество

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

РИА Новости 04:22
32
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа

В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Lenta.ru 04:35
67
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Кино

Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»

Кinomania вчера в 19:44
9
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Происшествия

В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
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Единоборства

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти в сентябре

Напомним, в мае Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Теперь он должен провести бой с Нурмагомедовым.
REGNUM 03:02
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
9
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
2,3K
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Происшествия

Ефремов не смог дать показания после ДТП из-за сильного опьянения

Известия 03:18
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Футбол

Беппе Маротта: «Если Лаутаро покинет „Интер“, его сменит топ-игрок»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал возможный уход форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону» и подтвердил, что клуб может приобрести хавбека «Брешии» Сандро Тонали.
Sports.ru 02:59
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Путешествия

Объявлены условия для въезда россиян в Турцию

Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Общество

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
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