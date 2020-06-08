МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув 42,55 доллара за баррель, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

с чего всё началось

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 372

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 22

Наука Искусственный мозг тоже нуждается во сне Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее. 11

Общество В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс. 2

Общество В МЧС предложили увеличить территории пляжей МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции. 1

Общество Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 261

Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 132

Экономика Ozon арендовал крупный склад в Новосибирске Интернет-магазин Ozon арендовал 67 тысяч квадратных метров в новосибирском индустриальном парке PNK Group, сообщил консультант сделки CBRE.

Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 91

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 18

Экономика КТПП: из-за роста тарифов калининградские товары вылетают с рынка Предприниматели считают, что принимаемые властями меры поддержки бизнеса на фоне пандемии, будут не так эффективны из-за роста цен на электроэнергию.