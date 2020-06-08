Энергетика

РБКРБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете

Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.
РИА Новостивчера в 13:00

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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения?

REGNUM01:10

Цена нефти Urals превысила рубеж отсечения в бюджете РФ

Известиявчера в 12:07

Стоимость нефти Urals поднялась выше цены отсечения в бюджете России

Российская газетавчера в 15:35

Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Lenta.ruвчера в 13:57

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения бюджета России

Телеканал 360°вчера в 13:56

Стоимость нефти Urals превысила цену отсечения в бюджете

Коммерсантъвчера в 13:51

Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:44
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor вчера в 06:51
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Происшествия

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
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Единоборства

Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре

Спорт-Экспресс 01:29
Общество

Кладоискатель в США нашел сундук с легендарными сокровищами

Например, предлагал пройти в некий «дом Брауна», откуда выгнали всех покорных. Фенн сам подтвердил, что спустя десять лет клад найден.
Городовой вчера в 15:07
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
4,9K
Экономика

ВТБ в мае нарастил кредитование населения на 14%

В мае банк зафиксировал заметный рост спроса населения на кредиты наличными.
ТАСС 02:35
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
227
Общество

Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
1,6K
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
33
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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Общество

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
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Здоровье

Больные артритами и волчанкой пожаловались на нехватку лекарств

Более 150 тыс. человек во всех регионах России остались без жизненно необходимого лекарства — гидроксихлорохина (торговые названия плаквенил, иммард), сообщили «Известиям» в Российской ревматологической ассоциации «Надежда».
Известия вчера в 18:52
Здоровье

У 119 человек в доме престарелых под Воронежем выявлен коронавирус

По информации пресс-службы региональной администрации, причиной стал Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Гудвилл.онлайн 02:32
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Политика

Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК вчера в 14:53
4
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
1K
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
69
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
14
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Экономика

В украинских колесах не нашли вреда для России

ФАС выступила против восстановления антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку железнодорожных колес производства украинского «Интерпайпа» на таможенную территорию ЕАЭС, возвращенной со 2 июня (см. "Ъ" от 2 июня).
Коммерсантъ вчера в 18:18
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 07 июня в 11:14
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Путешествия

Половина россиян не планируют отдыхать на отечественных курортах

Около четверти опрошенных россиян (24%) высказались, что будут проводить свой летний отпуск на отечественных курортах, однако, более половины (52%) не планируют отдыхать вовсе.
Четвертая Власть 02:30
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