Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.

с чего всё началось

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

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