Энергетика
РБКСтоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals. Она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.
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с чего всё началось
Таким образом, стоимость российской нефтяной марки в пятницу впервые после долгого периода падения весной и минимума в 10,54 доллара за баррель, достигнутого 1 апреля, превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель.РИА Новостивчера в 13:00
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Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета 01:56
Политика
В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны
Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии.
Городовой 06:32
Происшествия
Полиция оцепила дом Михаила Ефремова
Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке.
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Происшествия
Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП
Московский Комсомолец 07:13
Происшествия
Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий
СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
RT на русском 06:08
Общество
Tesla получит новые «бесконечные» аккумуляторы
Разработкой батарей предприятие Tesla Motors занимается совместно с китайской компанией Contemporary Amperex Technology Ltd. Изначально сообщалось об установке новых аккумуляторов на автомобилях Tesla Model 3 к концу 2020 года, однако в китайской компании заявили о полной готовности запчастей к массовому выпуску.
RuNews24.ru вчера в 16:51
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU 07 июня в 21:40
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Наука
Ученые объяснили устойчивость шестиугольного урагана на севере Сатурна
Исследователи заинтересовались причинами устойчивости шестиугольного урагана, расположенного на северном полюсе Сатурна, существовавшего на протяжении 40 лет.
ИА Красная Весна вчера в 16:39
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Технологии
«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов
Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости 05:45
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
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Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о готовящейся провокации со стороны Киева
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 7 июня, заявил о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков.
Известия 07 июня в 09:25
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
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Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября
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ТАСС 07:21
Общество
Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса
Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01