В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

с чего всё началось

Издание указывает, что падение стоимости на все сорта нефти произошло после того, как 20 апреля цена майских фьючерсов на нефть WTI стала отрицательной на Нью-Йоркской товарной бирже.

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