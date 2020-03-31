Скидка на Urals относительно Argus North Sea Dated (его котировка рассчитывается на основе пяти сортов нефти, включая эталлонную марку Brent) осталась прежней: $4,75/барр. – это максимальный дисконт с июня 2008-го. Нефтяные цены начали снижаться в январе этого года из-за эпидемии коронавируса.

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Энергетика США оказалось невыгодно продавать газ в Европу Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что российскому монополисту невыгодно продавать его.

Политика Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля Выходные до 30 апреля объявил Владимир Путин в обращении к народу, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», передает tvbrics.com.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Общество В Москве продлили ограничения по коронавирусу Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Общество В Курской области вводят маршрутные листы Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.

Общество Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек За минувшие сутки в Испании от коронавируса скончались 950 человек, таким образом, число жертв COVID-19 в пиренейском королевстве превысило 10 тысяч человек.

Хоккей Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго» 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс. "Чикаго" подписал также контракты с Кевином Ланкиненом, Эваном Баррэттом и Мэттью Хаймором.