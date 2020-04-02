Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Стоимость российской нефти Urals опускалась до $10 за баррель

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Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК31 марта в 11:09

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Почему стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель?

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Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

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Путин подписал указ о выходных до 30 апреля

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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
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В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин пройдет обязательные военные сборы в Южной Корее.
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Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
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Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
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В Бергамо российским медикам сварили борщ

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США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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MSI представила новые ноутбуки с Comet Lake H и свежей графикой NVIDIA

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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

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Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
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Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
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К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
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