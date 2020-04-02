Коронавирус
RT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет
Эхо Москвы31 марта в 17:04
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Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Происшествия
«Нас везли так, как будто у нас чума». Бунтовавших в Пулково туристов из Дохи отправили домой, а не в «Зарю»
Читательница «Фонтанки», которая была в группе туристов, задержанных в аэропорту Пулково после прилета из Дохи, рассказала, что их не стали отвозить в обсерватор «Заря», а отправили домой.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Политика
Демократы отложили съезд по выдвижению кандидата в президенты США
Демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Футбол
Сон Хын-Мин пройдет военные сборы в Южной Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин пройдет обязательные военные сборы в Южной Корее.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Футбол
Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
Наука
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
В Югре оштрафовали мужчину за шутку о коронавирусе
Житель Ханты-Мансийского автономного округа заплатит 1200 рублей за первоапрельскую шутку про коронавирус в офисе банка, из-за которой сотрудников финансовой организации отправили на карантин, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Политика
В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Авто
В России Toyota подняла цены на автомобили
Единоборства
Хабиб не верит, что Фергюсона отпустят в Беларусь
Нурмагомедов не против биться в Беларуси, но сомневается, что в эту страну власти США выпустят Фергюсона.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.