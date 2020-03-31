Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

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Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
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На фоне продолжающегося падения цен на нефть после разрыва договоренностей ОПЕК+ и в связи с мировой пандемией коронавируса президент Владимир Путин заявил, что он обсуждает ситуацию с Соединенными Штатами и партнерами в ОПЕК.
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Авто

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В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
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