Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до 13 долларов за баррель, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства Argus Media. В сравнении с пятничным этот показатель в абсолютном исчислении снизился на 3,2 доллара.

Российская нефть упала до 13 долларов за баррель

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