Коронавирус
Москва 24Стоимость российской нефти упала до 13 долларов за баррель
Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, следует из данных агентства Argus Media. Этот показатель снизился по сравнению с пятничным, 27 марта, на 3,2 доллара. При этом скидка за баррель Urals установлена на отметке 4,75 доллара.
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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет
Эхо Москвы31 марта в 17:04
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Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт
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Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
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В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
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Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
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Общество
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Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Экономика
Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
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В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом
Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис
Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
Общество
В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента
Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Происшествия
Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса
Житель английского района Уиррал, графство Мерисайд, дважды победил рак и скончался всего через несколько дней после появления симптомов коронавируса.
Общество
На Кубани для транспорта ввели пропускную систему
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Политика
Назначен заместитель главы Хакасии
Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
Салон красоты в Иркутске заподозрили в мошенничестве на 3 млн рублей
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Происшествия
Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции
Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.