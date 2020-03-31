Коронавирус

Москва 24Москва 24Стоимость российской нефти упала до 13 долларов за баррель

Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, следует из данных агентства Argus Media. Этот показатель снизился по сравнению с пятничным, 27 марта, на 3,2 доллара. При этом скидка за баррель Urals установлена на отметке 4,75 доллара.
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Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости31 марта в 12:29

Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет

Эхо Москвы31 марта в 17:04

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ31 марта в 12:32

Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец31 марта в 19:12

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК31 марта в 11:09

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости31 марта в 09:58

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Вести.Ru31 марта в 07:17
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Происшествия

Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.
РИА Новости 00:06
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Футбол

Зинченко пробился в полуфинал чемпионата Европы по FIFA 20

Продолжается чемпионат Европы по FIFA 20, в котором принимают участие настоящие футболисты из разных стран.
Евро-футбол.ру вчера в 12:26
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат 30 марта в 18:02
Экономика

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Известия вчера в 10:54
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК 31 марта в 12:55
Здоровье

В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом

Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:52
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости вчера в 00:06
Общество

Больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

Специалисты провели опрос и выяснили, что 63,6% россиян не имеют никаких накоплений, а большинству тех, у кого они все-таки есть, их хватит в случае внезапного увольнения примерно на полгода.
VSE42.RU 31 марта в 01:39
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 00:32
Происшествия

Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса

Житель английского района Уиррал, графство Мерисайд, дважды победил рак и скончался всего через несколько дней после появления симптомов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 вчера в 14:53
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Назначен заместитель главы Хакасии

Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.
REGNUM 00:12
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Происшествия

Салон красоты в Иркутске заподозрили в мошенничестве на 3 млн рублей

IrkutskMedia вчера в 22:50
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Происшествия

Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции

Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
Российская газета вчера в 08:35
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera 31 марта в 14:59
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда вчера в 09:11
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
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