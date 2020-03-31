Цена нефти российской марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, следует из данных агентства Argus Media. Этот показатель снизился по сравнению с пятничным, 27 марта, на 3,2 доллара. При этом скидка за баррель Urals установлена на отметке 4,75 доллара.

Стоимость российской нефти упала до 13 долларов за баррель

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