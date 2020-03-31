Коронавирус
RT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Космос
«Астроном – это не профессия. Это образ жизни»
В невероятной атмосфере Звенигородской обсерватории Дмитрий Вибе рассказал, что современные астрономы почти не используют телескопы.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Кино
Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса
Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что нерабочие дни в России должны быть продлены.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Футбол
«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара
Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Транспорт
ПСО согласилось с новыми тарифами Холмского морского торгового порта
Руководство холмского порта с 30 марта начало уведомлять перевозчиков о новых тарифах, а действовать они начнут 8 апреля, сообщает пресс-служба пСО.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Киберспорт
Обновление Dota 2 от 2 апреля: локализация
В ночь на 2 апреля разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений составлен на SteamDB.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
Путин утвердил штрафы за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение карантина.
Армия и оружие
Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии
Армия и оружие
Трамп пригрозил ответить на возможный удар по объектам США в Ираке
США нанесут еще более мощный удар в случае нападения на свои объекты в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Футбол
Пауло Дибала — Роналду: «Мы слегка ненавидим тебя в Аргентине»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду.
Происшествия
В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус
Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Общество
За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,8%
За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе
Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Космос
Исследователи неожиданно нашли железо вокруг Земли
Ранее считалось, что наличие ионов железа в околоземном пространстве может быть обусловлено целым рядом факторов, в том числе метеоритами, входящими в атмосферу Земли, частицами, поднимающимися из определенных слоев атмосферы или даже частицами, выбрасываемыми с Луны.
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.