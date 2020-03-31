Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

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