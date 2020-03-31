Коронавирус
RT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Стоимость российской нефти сорта Urals снизилась до рекордно низких значений за более чем 20 лет
Эхо Москвы31 марта в 17:04
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
Здоровье
Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице
Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
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Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями
2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями.
Политика
Губернатор Коми ушел в отставку
Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Общество
Собянин решил пока не вводить пропускную систему в Москве
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вводить пропускной режим в Москве пока нет необходимости.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Политика
В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии
Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
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Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
Политика
Василий Голубев прокомментировал обращение Путина
Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Биатлон
«Доро написала, что села на велосипед, потому что толстеет». Как живут итальянские биатлонисты в условиях пандемии
В интервью корреспонденту "Матч ТВ" Дмитрию Занину Хофер рассказал: Как добирался домой после этапа в Контиолахти Что сейчас происходит в его родном регионе Чем Лукас занимается на карантине Почему Доротея Вирер уже начала подготовку Готов ли Хофер начать сезон в ноябре, если карантин продлится до сентября Смотреть на YouTube — В последний раз мы общались в Контиолахти.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Политика
Демократы перенесли съезд по выдвижению кандидата в президенты США
Национальный комитет Демократической партии США отложил из-за коронавируса съезд партии, на котором планируется выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах, сообщило издание Politico.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области
Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Экономика
Fitch спрогнозировал рецессию в России
Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
Спорт
У тренера сборной России по гимнастике Родионенко выявили коронавирус
«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — приводит слова Виннер-Усмановой «ТАСС».
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Общество
В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.