Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
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Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец19:12

Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:15, Ашберн
Здоровье

На Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19, — говорится в сообщении организации.
News.ru 15:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Экономика

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 05:02
Здоровье

Вирусологи считают, что заболеть коронавирусом повторно нельзя

Первые тесты, например, могли показать ложный положительный результат, тогда как пациенты были здоровы и заболели позже.
ToDay News Ufa 15:32
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Политика

В России начался весенний призыв в армию

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", — говорится в указе.
РИА Новости 17:40
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Шоу-бизнес

Оксана Федорова порадовала поклонников редким снимком с дочерью

Знаменитость редко делится снимками с малышами, предпочитая не показывать их лица. Однако иногда все же делает исключения.
Летидор 08:47
Космос

У Марса было несколько источников воды

Исследователи считают, что они представляют собой разный исходный материал и соприкасались с разными резервуарами воды.
Популярная механика 10:52
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области: что можно и чего нельзя делать в период действия ограничений

Губернатор Андрей Травников ввёл в Новосибирске режим полной самоизоляции; коротко о том, что можно, а что нельзя делать в этом случае, – в материале Сиб.фм.
Сиб.фм 03:09
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 04:29
Происшествия

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
REGNUM 21:26
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Город55.ру 11:50
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru 14:58
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока 17:34
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:50
Футбол

«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 06:05
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:21
Культура

В Улан-Удэ покажут онлайн-спектакль «Чайка»

Первым зрители увидят спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова, премьера которого состоялась в 2003 году.
Информ Полис online 21:31
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Алтайском крае

Как сообщалось, накануне в Алтайском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом: он обнаружен у жительницы Барнаула, прибывшей из Доминиканы.
Интерфакс - Россия вчера в 11:40
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета вчера в 23:20
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