Коронавирус

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Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
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Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

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Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29

Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец19:12

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
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Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
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В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
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В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
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Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP

Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
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Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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В Ливийской армии назвали общие потери иностранных наемников ПНС

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари раскрыл общие потери иностранных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.
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Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
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Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
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Общество

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Северной Осетии

"В Северной Осетии выявлены два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 18:22
Армия и оружие

Российским военным провели более 4000 тестов на коронавирус

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На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса

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Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Москва 24 17:07
Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
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Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

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Твой Континент 04:20
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В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
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Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне

Актуальные Новости вчера в 05:37
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Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
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Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Технологии

Huawei хочет возобновить сотрудничество с Google

Ричард Ю отметил, что работа с американскими компаниями всегда была взаимовыгодной, поэтому Huawei хочет вернуться к сотрудничеству.
Слово и Дело вчера в 10:45
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
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Армия и оружие

Зеленский произвел ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд ключевых перестановок в армии страны.
Страна Советов on-line 29 марта в 04:47
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
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