Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Здоровье Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Хабаровском крае В Хабаровском крае накануне окончательно подтверждён диагноз коронавирусной инфекции ещё у одного из пациентов инфекционного госпиталя на базе городской больницы №10.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Футбол Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера Аршавин выражает респект Арсену Венгеру — для него он был одним из лучших тренеров, но свои лучших выступления Аршавин выдавал при двух голландцев — Хиддинка и Адвоката.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Происшествия В Анапе локализовали возгорание камыша Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество В Новосибирской области ввели режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Здоровье Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Политика Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.

Шоу-бизнес Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.