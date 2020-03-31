Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСтоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media. Отмечается, что этот показатель стал ниже на $3,2 по сравнению с пятницей.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29

Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32

Цена российской нефти Urals опустилась до $13 за баррель

Московский Комсомолец19:12

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 20:44, Ашберн
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Здоровье

Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае накануне окончательно подтверждён диагноз коронавирусной инфекции ещё у одного из пациентов инфекционного госпиталя на базе городской больницы №10.
PROkhab.ru 17:21
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Футбол

Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера

Аршавин выражает респект Арсену Венгеру — для него он был одним из лучших тренеров, но свои лучших выступления Аршавин выдавал при двух голландцев — Хиддинка и Адвоката.
Нева Спорт 15:10
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Происшествия

В Анапе локализовали возгорание камыша

Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 14:25
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Бомбардир.ру вчера в 13:51
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета вчера в 09:02
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер 00:43
Кино

Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
iReactor 06:28
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Политика

Украина ожидает возвращения около 200 тысяч граждан перед Пасхой

Власти Украины ожидают возвращения в страну еще около 200 тысяч своих граждан накануне пасхальных праздников, такие цифры привел глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
РИА Новости 16:10
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Происшествия

В Перми скончался пациент с подтверждённым коронавирусом

Новый компаньон 14:44
Общество

Жителям Приморья запретили посещать леса в период режима самоизоляции

Жителям Приморья запретят посещать леса в связи с введением в крае режима полной самоизоляции и началом пожароопасного сезона, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:06
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Рамблер 16:00
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное