Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель. Нефть Brent подешевела на 10% — до $22,42 за баррель.
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Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ12:32

Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

ТАСС06:45

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

РБК11:09

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Ведомости09:58

Цена на российскую нефть упала ниже стоимости мазута

Московский Комсомолец10:30

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости12:29
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
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Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом.
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Общество

В Карелии ограничат продажу алкоголя

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Петрозаводск говорит 11:58
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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Обозреватель Врн 06:34
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

Режим самоизоляции введен в Волгоградской области

«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
ИА Красная Весна 08:09
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Экономика

Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизили до 15%, закон принят сегодня Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
ИА Клерк.Ру 04:22
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Известия 13:21
Политика

Песков сообщил о подаче Путиным декларации о доходах за 2019 год

Президент Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки, то есть до 1 апреля.
РБК 12:36
Кино

Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год

Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Экономика

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, рассказали РБК несколько источников, знакомых с акционерами и сотрудниками компаний.
РБК 14:25
Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Москва 24 04:16
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
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