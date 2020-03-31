Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года. Еще в пятницу, 27 марта, баррель Urals стоил в СЗЕ $16,2.

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

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