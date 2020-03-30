Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСтоимость российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) снизилась до уровня $16,2 за баррель, достигнув минимальных значений с июня 1999 года. Об этом 30 марта сообщает Argus media.
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с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет
 30 марта ценовое агентство Argus Media.
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В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

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В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13

В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
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