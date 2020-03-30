Энергетика
ИА Красная ВеснаСтоимость российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) снизилась до уровня $16,2 за баррель, достигнув минимальных значений с июня 1999 года. Об этом 30 марта сообщает Argus media.
Читать в источнике
Оценить506
с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.РБКвчера в 07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Футбол
Халк и Оскар успели вернуться в Китай за 11 минут до закрытия границ
Бразильские игроки клуба «Шанхай СИПГ» Халк и Оскар на минувшей неделе успели вернуться в Китай, попав в страну за 11 минут до закрытия её границ, сообщает Marca.
Авто
В Уфе распродадут арестованные автомобили
Организаторы аукциона в Уфе начали принимать заявки на участие в торгах, касающихся арестованных транспортных средств, изъятых у граждан за долги.
Происшествия
В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом
Авто
BMW испытает новую водородную установку на кроссовере X5
Компания BMW представила новую водородную силовую установку с нулевым уровнем вредных выбросов i Hydrogen NEXT.
Общество
Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19
Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Биатлон
Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон
В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Происшествия
45 человек спасли на пожаре в Иркутске
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Здоровье
Россия, Китай и ВОЗ поспорили, стоит ли людям носить маску во время пандемии коронавируса
В Китае, Южной Корее, Японии с началом вспышек нового штамма коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего COVID-19, медицинские маски надели все и сразу.
Общество
В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Общество
Иностранцам в России продлят срок действия виз на 90 дней
Иностранным гражданам, находящимся в России на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания в стране на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в российском МВД.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Шоу-бизнес
74-летний Евгений Петросян стал прадедушкой
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 13
В Бурятии на утро 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.