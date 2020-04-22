Энергетика
Право.руСтоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92. Об этом сообщает агентство Argus. В эту стоимость уже включены расходы на поставку в Роттердам и страхование груза.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
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