Энергетика

РБКРБКЦена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
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Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

РИА Новости06:24

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Цена на российскую нефть Юралз в северо-западной и южной Европе снизилась более чем на 5%

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