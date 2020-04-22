Энергетика
РБКЦена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Дешевле российская нефть стоила 1 апреля — $10,54 за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года. На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.
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