Энергетика

Право.руПраво.руСтоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92. Об этом сообщает агентство Argus. В эту стоимость уже включены расходы на поставку в Роттердам и страхование груза.
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Нефтяная эпидемия: как обвал цен в США перекинулся на российское сырьё

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Цена на российскую нефть Urals опустилась ниже $12 за баррель

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Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

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