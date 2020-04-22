Энергетика
Право.руСтоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92. Об этом сообщает агентство Argus. В эту стоимость уже включены расходы на поставку в Роттердам и страхование груза.
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Комментарии
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Энергетика
Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%
Продажи бензина на АЗС сократились на 40–50%, дизельного топлива — на 30%. Об этом 22 апреля сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 09:05
Политика
Путин назначил Кабурнеева зампредом Следственного комитета
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
Известия 08:19
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Политика
Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 09:16
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
РИА Новости 09:23
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Общество
Рамзан Кадыров побрился налысо из-за отсутствия парикмахеров
Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики.
КМВ Новости вчера в 13:08
Религия
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса
Пятый канал вчера в 11:12
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали
Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
Общество
Дети заражают других коронавирусом дольше, чем взрослые
Например, дети, сами легко перенося инфекцию, к сожалению, дольше остаются источником инфекции и дольше продолжают выделять вирус, пояснил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.
Вести.Ru 09:41
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил 33 дерева
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева и повредил семь автомобилей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
РИА Новости 09:28