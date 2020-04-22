Энергетика

Право.руПраво.руСтоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Цена на российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля упала до $11,59 за баррель и подешевела тем самым на $5,92. Об этом сообщает агентство Argus. В эту стоимость уже включены расходы на поставку в Роттердам и страхование груза.
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Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

РИА Новости06:24

Цена на российскую нефть Urals опустилась ниже $12 за баррель

Rambler News Service05:15

Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

РБК06:06

Цена на нефть Urals снизилась до $11,59

ТАСС04:58

Цена российской нефти опустилась до уровня 1999 года

Коммерсантъ06:14

Российской нефти предрекли падение до 10 долларов за баррель

URA.Ru20 апреля в 18:08

Цена за баррель российской нефти Urals упала до минуса

Знамя труда (Альметьевск)20 апреля в 15:57
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Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
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Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%

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Путин назначил Кабурнеева зампредом Следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
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Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Судя по-всему Глава Чечни запустил новый обязательный челлендж среди жителей республики.
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Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

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В Москве сильный ветер повалил 33 дерева

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева и повредил семь автомобилей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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