Средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила $39,68 за баррель. В январе — июне 2019-го цена варьировалась в районе $65,63 за «бочку». Таким образом, за отчётный промежуток времени стоимость сырья рухнула на 39,5%.

Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

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