Энергетика
News.ruСтоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель
Средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила $39,68 за баррель. В январе — июне 2019-го цена варьировалась в районе $65,63 за «бочку». Таким образом, за отчётный промежуток времени стоимость сырья рухнула на 39,5%.
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Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Тарантас Ньюс 06:18
Экономика
Фондовые индексы США закрылись ростом на статистике по безработице
Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ 16:38
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Космос
В США создают духи с ароматом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Политика
Мэр одного из крупнейших городов Приморья уходит в отставку
" С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский (первый заместитель мэра Находки - ИФ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 06:11
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Футбол
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16
В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
Российская газета 04:23
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемочной площадке. Об этом стало известно из материала Indiewire.
Piter.tv 07:28
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Экономика
В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Интерфакс 13:32
Киберспорт
Геймплей «королевской битвы» Hyper Scape от Ubisoft покажут 2 июля
CyberSport.ru 10:12
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет
"Основное падение объемов ожидаемо пришлось на второй квартал, в котором было закрыто сделок лишь на $491 млн, что стало наименьшим значением для соответствующих периодов за всю современную историю рынка, а также квартальным минимумом с октября-декабря 2008 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс 03:37
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Космос
Роскосмос планирует увеличить число коммерческих пусков
Согласно презентации, доля коммерческого сектора пусковых услуг может вырасти до 25% к 2025 году.
ТАСС 07:55
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33